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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

"Бумбокс" представив потужний кліп про нелюбов до себе і жіночу красу

13:58, сьогодні 312 Читать новость на русском
Андрій Хливнюк
Андрій Хливнюк / 24 Канал

Гурт "Бумбокс" презентував кліп на нову пісню "Колишня", яку вони оприлюднили в перші дні весни.

Режисером кліпу стала дружина фронтмена гурту – Анна Копилова. За її словами, цей кліп про нелюбов до себе і відчуття, яке змушує людей лишатися в минулому.

Ми всі чиїсь колишні. Прощаючись із кимось, давайте не втрачати лице. Любіть себе! Як мені працювалося, – дуже складний проект, напевно якась колишня наврочила,
– розповіла режисерка.

Саме же Андрій Хливнюк наголосив, що його нова пісня стосується жіночої краси та її сприйнятті в сьогоденні.

"Колишня" – це не тільки розмова о третій годині ночі з тишею по ту сторону телефонної слухавки. Це ще і риторика на тему жіночої краси в тому вигляді, в якому її сприймає сучасна культура. У світі худих і молодих, відомих і не дуже, щось пішло не так. Поняття жіночої і чоловічої краси загубилося в силіконово-ботоксних джунглях,
– додав музикант.

Окрім того Хливнюк відзначив, що незважаючи на те, що пісня писалася легко, вона вийшла одна з найсерйозніших пісень в арсеналі "Бумбоксу".

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За декілька днів до презентації кліпу, на YouTube-каналі гурту з'явилося відео процесу зйомок. На ньому героїні кліпу розповідають про себе.

Теги: Культура LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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