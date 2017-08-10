Частина одеської команди Саакашвілі залишили його команду

В українській команді Саакашвілі відбулися вагомі кадрові зміни. З публічних осіб команду залишили екс-голова Одеської митниці Юлія Марушевська та екс-заступниця Міхеїла Саакашвілі в Одеській ОДА Соломія Бобровська.

Про це повідомляє "24" з посиланням на власні джерела.

Крім того, команду партії Саакашвілі Руху нових сил залишила низка колишніх голів райдержадміністрацій Одещини, обраних на відкритому конкурсі.

Давид Сакварелідзе, коментуючи відтік одеських кадрів з команди, запевняє, що відбулася звичайна зміна менеджерів через стрімкий розвиток партії.

Частина команди, яка пішла – не була політиками, а менеджерами. У нас багато людей змінилося, бо є різні підходи до керівництва. Крім менеджерів, нам довелося змінити людей, що відповідали також за IT-безпеку, за господарські питання, довелося найняти нового бухгалтера. Ми ж не будемо про це публічно говорити – це нікому не цікаво,

– розповів Сакварелідзе.

Щодо Марушевської Сакваралідзе припустив, що вона залишила команду, бо влада залякала її кримінальними справами. І через це їй не хочеться залишатися в активній політиці. Життя в опозиції – це дискомфорт.

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Марушевська називає таке бачення Сакварелідзе "смішним", але деталі вирішила не розголошувати.