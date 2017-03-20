Через сміттєву блокаду у Львові можуть закрити школи та дитсадки

Через проблеми з вивозом сміття у Львові можуть закрити школи та садочки.

На сьогодні в місті переповнені 413 сміттєвих майданчиків. Це третина від усіх у місті.

59 з них розташовані біля навчальних закладів. Звідти сміття не забирали понад три тижні. Йдеться про 29 шкіл та 30 міських садочків.

Найгірша ситуація із вивозом сміття з-під навчальних закладів у центрі міста та ще у двох спальних районах.

"Станом на цей час полігони так само залишаються недоступними для міста Львова. Перевізники заявляють, що нема куди вивозити сміття. Тобто якимись маленькими партіями вивозять, але цього недостатньо для того, щоб зупинити накопичення і зменшити його в сторону до нормального стану", – розповів директор департаменту житлового господарства Львівської міської ради Сергій Бабак.

Зазначимо, міська комісія з надзвичайних ситуацій двічі зверталась до Львівської обласної адміністрації та Кабміну з проханням відкрити звалища для вивезення відходів. Однак результат був протилежним – 17 березня угоду зі Львовом розірвав останній в Україні полігон, який погоджувався на співпрацю.



Зараз у мерії кажуть, що 600 тонн відходів, які місто продукує щодня, вивозити вдається не більше 200. Якщо ситуація не зміниться – виникне загроза для здоров’я львів’ян.



В той же час Львівська мерія підписала меморандум із французькою компанією Egis. Кошти на розробку проекту рекультивації Грибовицького сміттєзвалища виділить уряд Франції.