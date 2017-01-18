Cтуденти потішили бійців АТО різдвяним вертепом, де вмирає Путін

Студенти зі Львова поїхали на гастролі з різдвяним вертепом на Донбас для бійців у зоні АТО.

Такі новорічні гастролі студенти влаштовують вже кілька років поспіль. За тиждень вони об'їздили 15 населених пунктів, з собою привезли автобус гуманітарної допомоги.

Різдвяна історія закінчується хеппі-ендом. Смерть забирає Ірода, прототипом якого є російській президент Володимир Путін – така сатира головного ворога України бійцям є найбільше до вподоби.

Дивіться також: Бійці на передовій отримали незвичайні подарунки від звичайних українців

Щедрий вечір – це таке свято, що потрібно зустрічати з родиною. вони якраз принесли нам маленьку частинку того нашого маленького дому, – розповів командир артилерійської батареї.