Cтуденти потішили бійців АТО різдвяним вертепом, де вмирає Путін
14:02, сьогодні 247 Читать новость на русском
Студенти зі Львова поїхали на гастролі з різдвяним вертепом на Донбас для бійців у зоні АТО.
Такі новорічні гастролі студенти влаштовують вже кілька років поспіль. За тиждень вони об'їздили 15 населених пунктів, з собою привезли автобус гуманітарної допомоги.
Різдвяна історія закінчується хеппі-ендом. Смерть забирає Ірода, прототипом якого є російській президент Володимир Путін – така сатира головного ворога України бійцям є найбільше до вподоби.
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Щедрий вечір – це таке свято, що потрібно зустрічати з родиною. вони якраз принесли нам маленьку частинку того нашого маленького дому, – розповів командир артилерійської батареї.
Джерело: 24 Канал
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