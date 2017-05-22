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Куди піти на День Києва-2017: дата і програма заходів

19:02, сьогодні 523 Читать новость на русском
День Києва 2017: програма заходів
День Києва 2017: програма заходів / kyiv.depo.ua

День Києва у 2017 році припадає на 27-28 травня. Цього року українській столиці виповниться 1535 років. Київська влада спільно з організаторами, спонсорами та активістами готують масу культурних, розважальних та спортивних заходів.

Перерахувати в публікації усі святкові дійства дуже важко, тільки загальноміських заходів, включених до плану Київської міської державної адміністрації, і про які розповіла заступник голови КМДА Ганна Старостенко — 30. Ще заплановано 150 районних заходів у місті Києві. Розповідаємо про найбільші та найцікавіші, на наш погляд.

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Головна локація цьогорічного святкування — Софійська площа. 25 травня там почнеться культурно-мистецький проект "День Києва на Софії" свято музики, танців та квітів. На цій локації, за словами заступниці голови КМДА, щодня виступатимуть колективи в рамках танцювальних конкурсів аматорів і професіоналів. Будуть дні танго, в суботу 27-го — день вальсу, 28 травня — день українського танцю.

Основні заходи на День Києва пройдуть на Софійській площі
Основні заходи на День Києва пройдуть на Софійській площі

Саме 27 травня планують найголовніші святкування, тоді пройде урочиста хода від парку Шевченка до Софійської площі. У цей день хором співатимуть гімн Києва і сподіваються перевершити рекорд 2015 року, коли найбільш масове виконання пісні "Як тебе не любити, Києве мій" було внесене в Книгу рекордів України. Після цього, орієнтовно о 17 (бо ще підлаштовуються під графік мера, який теж візьме участь у заході), на сцені на Софійській відбудеться урочисте відкриття свята Києва. Концерт тут дадуть відомі українські музиканти, сказала Старостенко, проте списку артистів у програмі святкування немає.

Фестивалі на День Києва-2017

Цього року вперше столицю дивуватиме Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик". Це переможець конкурсу на визначення проектів, які фінансуються з бюджету участі, завдяки чому ця ініціатива активістів і отримала мільйон гривень на свою реалізацію. Відбуватиметься він 25-29 травня на кількох локаціях: парк "Інтернаціональний", Національний музей архітектури та побуту України (с. Пирогів), Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації профспілок України (Жовтневий палац) та на Софійській площі.

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Також цьогоріч втретє відбудеться Міжнародний фестиваль мистецтв "Anne de Kiev fest". Дійства триватимуть 26-28 травня з 10:00 до 22:00 на Львівській площі та сквері навколо пам’ятника Анні Київській. Зокрема, 26-го увечері фестиваль стартує з вистави "Ярославна, королева Франції". В суботу-неділю там відбудеться оперний концерт "Чотири королеви", опера "Анна Ярославна" та фільм "Ярослав Мудрий".

На Контрактовій площі упродовж вихідних вируватиме фестиваль культури народів Подолу: ярмарки, майстер-класи та культурно-мистецька програма.

27 травня також планується Всеукраїнський фестиваль "Територія творчості", з 9:00 до 18:00. Локація: площа Конституції, Центральний парк культури та відпочинку (Літня естрада Міського саду).

Спортивні заходи на День Києва

У суботу, 27 травня, відбудеться спортивно-масовий легкоатлетичний захід "Kiev Euro Marathon". Час: 08:30 – 15:00. Маршрут: старт з вул. Великої Васильківської, 55 (НСК "Олімпійський") через Північні ворота – вул. Саксаганського – вул. Шота Руставелі – вул. Жилянську – вул. Велику Васильківську до станції метро "Либідська" – розворот перед вулицею Івана Кудрі – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультурна до НСК "Олімпійський" через Південні ворота – фініш на НСК "Олімпійський" (загалом 7 кіл по 6000 м). Всього в марафоні участь візьмуть біля 3 тисяч учасників.

Також 27 травня відбудуться міжнародні змагання з велосипедного спорту "Race Horizon Park Maidan". Час проведення — 13:00 – 18:00. Маршрут: Європейська площа – вул. Хрещатик – бульв. Тараса Шевченка – просп. Перемоги – розворот біля станціїметро "Нивки" – просп. Перемоги – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Європейська площа.

А раніше, з 8 по 13 годину, відбудеться жіноча частина цих змагань: Міжнародні змагання з велосипедного спорту "Horizon Park Women Challenge" за тим же маршрутом.

Велосипедні змагання на День Києва-2017
На День Києва 2017 пройдуть велосипедні змагання

У неділю, 28 травня, стартує 25-й відкритий легкоатлетичний благодійний "Пробіг під каштанами". У ньому вже зареєструвалися понад 10 тисяч учасників.

Час проведення: 15:00 – 18:00 Маршрут: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – розворот біля Майдану Незалежності – та у зворотному напрямку.

Також у неділю, 28 травня, на Хрещатику в другій половині дня відбудеться традиційний чемпіонат з сімейних видів спорту, з хорошими призами, обіцяють у КМДА.

Виставки та інше

25 травня у виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза"( 3-й павільйон, вул. Салютна, 2-6) організовують виставку-презентацію промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві". Початок роботи виставки – о 10 годині.

Також у п'ятницю об 11 відбудеться відкриття спеціальної експозиції до Дня Києва на Співочому полі. Там буде якраз День квітів від "Київзеленбуду" з нагоди Дня міста.

А з 26 травня по 2 липня око милуватиме виставка квітів у рамках Року Японії в Україні – на території Печерського ландшафтного парку.

Крім усього вище перерахованого, у всіх парках відпочинку столиці на обох берегах Дніпра готують культурно-мистецькі програми. Зокрема, в суботу відбудеться відкриття нового парку "Наталка" на Оболоні.

Тож не пропустіть подію, завітайте до Києва, і вдалого святкування!

Автор: Яніна Ткачук
Теги: Україна Публікації Київ Статті Культура Фестивалі відпочинок
Джерело: 24 Канал
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