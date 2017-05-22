Куди піти на День Києва-2017: дата і програма заходів

День Києва у 2017 році припадає на 27-28 травня. Цього року українській столиці виповниться 1535 років. Київська влада спільно з організаторами, спонсорами та активістами готують масу культурних, розважальних та спортивних заходів.

Перерахувати в публікації усі святкові дійства дуже важко, тільки загальноміських заходів, включених до плану Київської міської державної адміністрації, і про які розповіла заступник голови КМДА Ганна Старостенко — 30. Ще заплановано 150 районних заходів у місті Києві. Розповідаємо про найбільші та найцікавіші, на наш погляд.

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Головна локація цьогорічного святкування — Софійська площа. 25 травня там почнеться культурно-мистецький проект "День Києва на Софії" – свято музики, танців та квітів. На цій локації, за словами заступниці голови КМДА, щодня виступатимуть колективи в рамках танцювальних конкурсів аматорів і професіоналів. Будуть дні танго, в суботу 27-го — день вальсу, 28 травня — день українського танцю.



Основні заходи на День Києва пройдуть на Софійській площі

Саме 27 травня планують найголовніші святкування, тоді пройде урочиста хода від парку Шевченка до Софійської площі. У цей день хором співатимуть гімн Києва і сподіваються перевершити рекорд 2015 року, коли найбільш масове виконання пісні "Як тебе не любити, Києве мій" було внесене в Книгу рекордів України. Після цього, орієнтовно о 17 (бо ще підлаштовуються під графік мера, який теж візьме участь у заході), на сцені на Софійській відбудеться урочисте відкриття свята Києва. Концерт тут дадуть відомі українські музиканти, сказала Старостенко, проте списку артистів у програмі святкування немає.

Фестивалі на День Києва-2017

Цього року вперше столицю дивуватиме Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик". Це переможець конкурсу на визначення проектів, які фінансуються з бюджету участі, завдяки чому ця ініціатива активістів і отримала мільйон гривень на свою реалізацію. Відбуватиметься він 25-29 травня на кількох локаціях: парк "Інтернаціональний", Національний музей архітектури та побуту України (с. Пирогів), Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації профспілок України (Жовтневий палац) та на Софійській площі.

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Також цьогоріч втретє відбудеться Міжнародний фестиваль мистецтв "Anne de Kiev fest". Дійства триватимуть 26-28 травня з 10:00 до 22:00 на Львівській площі та сквері навколо пам’ятника Анні Київській. Зокрема, 26-го увечері фестиваль стартує з вистави "Ярославна, королева Франції". В суботу-неділю там відбудеться оперний концерт "Чотири королеви", опера "Анна Ярославна" та фільм "Ярослав Мудрий".

На Контрактовій площі упродовж вихідних вируватиме фестиваль культури народів Подолу: ярмарки, майстер-класи та культурно-мистецька програма.

27 травня також планується Всеукраїнський фестиваль "Територія творчості", з 9:00 до 18:00. Локація: площа Конституції, Центральний парк культури та відпочинку (Літня естрада Міського саду).

Спортивні заходи на День Києва

У суботу, 27 травня, відбудеться спортивно-масовий легкоатлетичний захід "Kiev Euro Marathon". Час: 08:30 – 15:00. Маршрут: старт з вул. Великої Васильківської, 55 (НСК "Олімпійський") через Північні ворота – вул. Саксаганського – вул. Шота Руставелі – вул. Жилянську – вул. Велику Васильківську до станції метро "Либідська" – розворот перед вулицею Івана Кудрі – вул. Велика Васильківська – вул. Фізкультурна до НСК "Олімпійський" через Південні ворота – фініш на НСК "Олімпійський" (загалом 7 кіл по 6000 м). Всього в марафоні участь візьмуть біля 3 тисяч учасників.

Також 27 травня відбудуться міжнародні змагання з велосипедного спорту "Race Horizon Park Maidan". Час проведення — 13:00 – 18:00. Маршрут: Європейська площа – вул. Хрещатик – бульв. Тараса Шевченка – просп. Перемоги – розворот біля станціїметро "Нивки" – просп. Перемоги – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Європейська площа.

А раніше, з 8 по 13 годину, відбудеться жіноча частина цих змагань: Міжнародні змагання з велосипедного спорту "Horizon Park Women Challenge" за тим же маршрутом.



На День Києва 2017 пройдуть велосипедні змагання

У неділю, 28 травня, стартує 25-й відкритий легкоатлетичний благодійний "Пробіг під каштанами". У ньому вже зареєструвалися понад 10 тисяч учасників.

Час проведення: 15:00 – 18:00 Маршрут: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – розворот біля Майдану Незалежності – та у зворотному напрямку.

Також у неділю, 28 травня, на Хрещатику в другій половині дня відбудеться традиційний чемпіонат з сімейних видів спорту, з хорошими призами, обіцяють у КМДА.

Виставки та інше

25 травня у виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза"( 3-й павільйон, вул. Салютна, 2-6) організовують виставку-презентацію промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві". Початок роботи виставки – о 10 годині.

Також у п'ятницю об 11 відбудеться відкриття спеціальної експозиції до Дня Києва на Співочому полі. Там буде якраз День квітів від "Київзеленбуду" з нагоди Дня міста.

А з 26 травня по 2 липня око милуватиме виставка квітів у рамках Року Японії в Україні – на території Печерського ландшафтного парку.

Крім усього вище перерахованого, у всіх парках відпочинку столиці на обох берегах Дніпра готують культурно-мистецькі програми. Зокрема, в суботу відбудеться відкриття нового парку "Наталка" на Оболоні.

Тож не пропустіть подію, завітайте до Києва, і вдалого святкування!