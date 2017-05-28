Дипломат назвав реалістичне завдання, щоб дотиснути Росію

Таку думку висловив дипломат Богдан Яременко в інтерв'ю журналу "Країна", інформує видання gazeta.ua.

Читайте також: "Браття росіяни": У Міноборони навели страхітливі цифри щодо втрат на Донбасі

"У Росії не існує відповідального ставлення влади до потреб людини. Вони швидше зроблять свій народ жебраком, який буде гинути в дурних війнах, але опиратимуться до останнього", – переконаний дипломат.

Він також додав, що окупована частина Донбасу, анексований Крим та санкції справді підривають економіку Росії, однак ця держава має багато ресурсів, тому там завжди будуть гроші.

"Маємо створити механізми викачування грошей з ворога, який би призводив до ще більших втрат. Треба довести їх до такого рівня виснаження, коли наші силові спроби повернути Крим не зустрічатимуть сильного спротиву. Як це було у 2014 році. Це реалістичне завдання над яким повинна працювати вся країна", – вважає Яременко.