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Дипломат назвав реалістичне завдання, щоб дотиснути Росію

23:01, сьогодні 1753 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

У контексті повернення окупованого Криму та Донбасі, санкції щодо Росії не принесуть бажаного результату. Адже Кремль не віддасть Донбас і Крим через фінансові труднощі.

Таку думку висловив дипломат Богдан Яременко в інтерв'ю журналу "Країна", інформує видання gazeta.ua.

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"У Росії не існує відповідального ставлення влади до потреб людини. Вони швидше зроблять свій народ жебраком, який буде гинути в дурних війнах, але опиратимуться до останнього", – переконаний дипломат.

Він також додав, що окупована частина Донбасу, анексований Крим та санкції справді підривають економіку Росії, однак ця держава має багато ресурсів, тому там завжди будуть гроші.

"Маємо створити механізми викачування грошей з ворога, який би призводив до ще більших втрат. Треба довести їх до такого рівня виснаження, коли наші силові спроби повернути Крим не зустрічатимуть сильного спротиву. Як це було у 2014 році. Це реалістичне завдання над яким повинна працювати вся країна", – вважає Яременко.

Теги: Україна Війна на Донбасі Новини Росії Політика Анексія Криму Санкції
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