Добравшись до пляжу, жахнувся, – журналіст показав фото набережної у Криму

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У курортному селі Піщане, що в окупованому Криму, шторми та зсуви повністю зруйнували набережну – у воді лежать бетонні сходи та шматки конструкцій.
Про це написав журналіст Заїр Акадиров, опублікувавши фото набережної у Facebook.
"Вирішив поїхати до моря – подихати повітрям. Для цього вибрав довколишнє село Піщане, на західному узбережжі Криму. Дуже давно тут не був. Колись Піщане (чисельність населення – близько 1000 осіб) вважалося популярним місцем відпочинку серед жителів Сімферополя через близьке розташування. Добравшись до пляжу, жахнувся", – пише він.
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За словами журналіста, жодні берегоукріплюючі роботи, ремонт чи реконструкція тут не ведуться взагалі. Акадиров вважає, що набережна стоїть зруйнованою вже кілька років.
Страшна картина. Напевно, це місце могло б служити відмінною локацією для зйомок фільму про апокаліпсис. Поки туристам тут робити нема чого. Берегова зона, що розтягнулася на кілька сот метрів, повністю зруйнована в результаті штормів і зсувів,
– наголосив він.