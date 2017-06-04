Добравшись до пляжу, жахнувся, – журналіст показав фото набережної у Криму

У курортному селі Піщане, що в окупованому Криму, шторми та зсуви повністю зруйнували набережну – у воді лежать бетонні сходи та шматки конструкцій.

Про це написав журналіст Заїр Акадиров, опублікувавши фото набережної у Facebook.

"Вирішив поїхати до моря – подихати повітрям. Для цього вибрав довколишнє село Піщане, на західному узбережжі Криму. Дуже давно тут не був. Колись Піщане (чисельність населення – близько 1000 осіб) вважалося популярним місцем відпочинку серед жителів Сімферополя через близьке розташування. Добравшись до пляжу, жахнувся", – пише він.

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За словами журналіста, жодні берегоукріплюючі роботи, ремонт чи реконструкція тут не ведуться взагалі. Акадиров вважає, що набережна стоїть зруйнованою вже кілька років.

Страшна картина. Напевно, це місце могло б служити відмінною локацією для зйомок фільму про апокаліпсис. Поки туристам тут робити нема чого. Берегова зона, що розтягнулася на кілька сот метрів, повністю зруйнована в результаті штормів і зсувів,

– наголосив він.