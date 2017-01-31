Допоможіть родині юного героя, який загинув біля Авдіївки

Родичі загиблого заступника комбата Андрія Кизила просять про допомогу.

Відповідну інформацію розмістив на своїй сторінці військовий кореспондет 24 Каналу.

У героя залишилися дружина та 8-місячний син.

Молодій родині дійсно потрібна допомога. Щодо решти питань, прошу, подумайте двічі, чи треба зараз зайвий раз турбувати людину в страшній жалобі. Давайте залишатися людьми,

– зазначив журналіст.

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Вся команда 24 Каналу висловлює співчуття родині Героя. Попрощатися з ним можна в середу, 1 лютого, на Майдані Незалежності.

Нагадаємо, 29 січня 2017 року в зоні АТО під час бою в районі промзони міста Авдіївка Донецької області, виконуючи бойове завдання загинув випускник факультету бойового застосування військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного випуску 2014 року капітан Андрій Кизило.



У цій битві своє життя за Україну віддали 25-річний Володимир Бальченко, 28-річний Дмитро Оверченко та Володимир Крижанський, якому було 34 роки.