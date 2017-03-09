Двоє людей впали у шахту ліфта у Харкові

Харків'яни впали в шахту ліфта покинутої п'ятиповерхової недобудови. Вони дивом вижили, але отримали важкі травми.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Інцидент стався у Харкові на вул. Академіка Богомольця. За словами правоохоронців двоє чоловіків (33 і 40 роки) впали у шахту ліфта через власну необережність.

"Потерпілі у важкому стані доставлені в лікарню", – йдеться в повідомленні.

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