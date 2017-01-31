Екстрене засідання РНБО завершилось: оприлюднені деталі щодо дій через ситуацію в Авдіївці

Рада національної безпеки закрила засідання у зв’язку із серйозним загостренням ситуації у районі Авдіївської промзони.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Керівництво держави разом з очільниками силових відомств обговорило: безпекову ситуацію на Донеччині; гуманітарні питання, пов'язані з активізацією боїв та питання притягнення до відповідальності бойовиків.

Під час наради РНБО було прийнято рішення створити оперативний штаб, до якого увійшли представники Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС.

Також з метою відслідковування та оперативного реагування на ситуацію створено оперативні резерви та підготовлено необхідну кількість транспорту та спецтехніки,

– йдеться у повідомленні.

Читайте також: Радбез ООН обговорить складну ситуацію на Донбасі

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко стверджує, що українські бійці мають право захищати власні позиції на Донбасі, однак вони не відкривають вогонь по терористам, які заховалися серед мирного населення.