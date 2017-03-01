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Електроенергія ще більше може здорожчати в Україні

18:47, сьогодні 1442 Читать новость на русском
Вартість світла продовжить рости
Вартість світла продовжить рости / Медіа-Бар

Підвищення тарифів на світло в Україні, яке набуло чинності 1 березня, може бути не останнім, електроенергія продовжить дорожчати і в майбутньому.

Про це в своєму блозі на "Обозревателе" написав глава Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Насправді навіть ціна на електроенергію з 1 березня – це тільки початок наступного підвищення. Тому що вже в 2016 році було зрозуміло по тих обсягах, які виробляють атомні, теплові станції, по тарифах для них, у скільки їм обходиться виробництво електроенергії 1 кВт . Стало зрозуміло про наступний етап підвищення", – зазначив він.

На думку експерта, в майбутньому буде запропоновано повернутися до трьох категорій споживання: до 150 кВт·год, від 150 до 600 кВт·год і вище.

Ті, хто споживає до 100-150 кВт·год, для них поки встановлюється такий "маяк" – ціна для них повинна бути в районі 2 гривень (за 1 кВт·год.). Фактично, вдвічі ще треба підняти ціну. Для тих, хто буде споживати понад 150 кВт·год, до 600 кВт·год (залежить від того, яке приймуть рішення), встановити не 1,60 грн, а в районі 2,5 гривень. Це попередньо, розглядали варіант 3 гривні,
– розповів Корольчук.

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Він додав, що уникнути подорожчання електроенергії було неможливо, оскільки це досить запущена проблема в Україні.

У нас достатньо довго відбувалося дотування виробництва енергії для населення – фактично містилася низька ціна. Тепер така розплата за це,
– пояснив він.

Нагадаємо, з 1 березня для українців подорожчала електроенергія. Тарифи для населення зросли на понад 25%.

Теги: Україна Електроенергія Енергетика Тарифи комунальні послуги
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