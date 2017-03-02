Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?

Замість паперових звітів – сучасні інформаційні технології. Якщо ви плануєте "спілкуватися" з контролюючими, і не тільки, органами через інтернет, вам потрібно отримати ключі електронного цифрового підпису. Зробити це можна швидко та безплатно. Як саме – читайте в матеріалі сайту "24".

Для прискорення та спрощення процесу документообігу нині використовують електронну форму. Аби їх юридична сила прирівнювалася до паперових документів, на них слід залишити електронний цифровий підпис (ЕЦП), котрий, до речі, необхідний і при заповненні е-декларацій, другий етап яких – з 1 січня цього року – уже стартував для усіх публічних службовців України.

Що таке е-підпис?

Це підпис, отриманий за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних. Реалізується він не за допомогою графічних зображень, а математичних перетворень над змістом документу. Така "математика" гарантує неможливість підробки електронного цифрового підпису сторонніми особами.

Система цифрового підпису припускає, що кожен користувач мережі має свій таємний ключ, який використовується для формування підпису, а також відповідний цьому таємному ключу відкритий ключ, відомий решті користувачів мережі й призначений для перевірки підпису. Цифровий підпис обчислюється на основі таємного ключа відправника інформації й власне інформаційних бітів документу (файлу). Спосіб обчислення цифрового підпису такий, що знання відкритого ключа не може призвести до підробки підпису.



Е-підпис допоможе інтегрувати Україну у світовий електронний інформаційний простір

Цифровий підпис не тільки надає інформацію про людину, що підписала документ, але дозволяє впевнитись, що сам документ не був змінений або підроблений після підписання. Також завдяки ЕЦП можна вказати реальний час підписання документа, на відміну від дати, вказаної у самому документі. Разом з тим, ви можете забезпечити конфіденційність інформації, тобто шифрувати документи, отримуючи при цьому захист інформації від несанкціонованого доступу.

Що таке "сертифікат ключа"?

Сертифікат – це електронний документ, який пов'язує дані для перевірки електронних підписів з певною особою, підтверджує ідентичність цієї особи й завіряється електронним цифровим підписом надавача послуг – центром сертифікації ключів.

Де отримати?

Такий "автограф" можна отримати в Акредитованому центрі сертифікації ключів (АЦСК) при фіскальній службі або в будь-якій іншій організації, уповноваженій видавати ключі електронного цифрового підпису фізичним і юридичним особам, але вже за гроші.

Юридичні особи можуть отримати ключ електронного цифрового підпису тільки в АЦСК у межах області, де зареєстрована юрособа. Це обмеження не стосується підприємців – вони можуть одержати ключ цифрового підпису в АЦСК при будь-якому відділенні фіскальної служби.

Які документи треба?

Отримати ключі може як громадянин, так і фізособи-підприємці та юрособи, надавши необхідний пакет документів в організацію, уповноважену видавати ключі електронного цифрового підпису. У кожного центру сертифікації список паперів відрізняється – довідатися деталі можна на сайті обраної вами організації.

Якщо розглядати, для прикладу, необхідність отримання послуг електронного цифрового підпису фізичною особою, для цього їй до будь-якого представництва Акредитованого центру сертифікації ключів при фіскальній службі необхідно подати:

1) заповнену та підписану Реєстраційну картку (для фізичної особи/фізичної особи-підприємця) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;

2) копію паспорта підписувача (1-2 сторінок, 3-6 – за наявності відміток, а також сторінку з відміткою про реєстрацію місця проживання);

3) копію картки платника податків, засвідчену підписом власника.

Більш детальну інформацію про те, як отримати електронний цифровий підпис, перелік реєстраційних документів, адреси представництв тощо можна переглянути на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ДФС.

Загалом процедура отримання електронного підпису фізичною особою займає до 15 хвилин.

Де можна використовувати електронний підпис?

Уже зараз можна подавати звітність в електронному вигляді до Пенсійного фонду України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету фінансового моніторингу, Державної митної служби, Національного депозитарію України.

Як відзначив в коментарі сайту "24" керівник Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС Борис Орчелота, посилені сертифікати сформовані Акредитованим центром сертифікації ключів Державної фіскальної служби України можуть використовуватись для організації електронного документообігу, реєстрації та ідентифікації користувачів на різноманітних інформаційних ресурсах, для шифрування інформації, підписання будь-яких електронних документів тощо. Тобто посилені сертифікати можуть використовуватись у різноманітних сферах електронного обміну інформацією, де необхідно ідентифікувати підписувача, підтвердити цілісність даних та зафіксувати час підписання документа, про що згадувалося вище.

На носії клієнтів

З огляду на те, що в межах послуг електронного цифрового підпису від Акредитованого центру сертифікації ключів при фіскальній службі не передбачено надання клієнтам носіїв ключової інформації, генерація особистих ключів підписувачів виконується на носії клієнтів (з’ємні флеш-носії, оптичні носії CD/DVD, захищені носії ключової інформації тощо).

Ідентифікація особи здійснюється за паспортним документом. Строк чинності посилених сертифікатів відкритих ключів становить до двох років з моменту їх формування.



За допомогою електронного цифрового підпису можна зафіксувати час підписання документу. Фото Getty Images

Починаючи з травня 2012 року (станом на 10 лютого 2017 року), Акредитованим центром сертифікації ключів при Державній фіскальній службі України послуги електронного цифрового підпису надано більш як двом тисячам клієнтам та сформовано понад п'ять тисяч посилених сертифікатів.

У разі подання звітності в електронному вигляді подавати її ще й в традиційному паперовому носії уже не потрібно. Вартість одержання електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів при фіскальній службі – безкоштовна.

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