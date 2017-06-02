Фотофакт: Королевську знову облили зеленкою

В Одесі невідомий в камуфляжі облив обличчя депутату "Опозиційного блоку" Наталії Королевської зеленкою.

Королевська приїхала в Одесу на конференцію "Жінки за мир". Активісти оточили будівлю та розпочали пікет.



Королевську облили зеленкою

Коли депутат вийшла із конференц-залу, її облили зеленкою. Напередодні надійшло повідомлення про замінування будівлі, саме тому розпочався евакуація з залу.

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Відповідні фото опублікував "Автомайдан Одеса" на сторінці у Fаcebook.