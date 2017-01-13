Freedom House засудила Нацраду за заборону "Дождя"

Віце-президент міжнародної організації Freedom House з міжнародних програм Роберт Герман заявив, що заборона мовлення російського телеканалу "Дождь" в Україні підриває свободу слова.

Його коментар був опублікований на офіційному сайті організації.

Заборона владою трансляції телеканалу "Дождь" — цензура, яка обмежує доступ українців до вибору точок зору. В той час, коли російські війська займають частину території України, життєво важливо, щоб українці мали доступ до незалежного висвітлення подій в Росії, і до одного з небагатьох, що залишилися, незалежних російських ЗМІ,

— сказав він.

Раніше в організації заявляли, що Україна є ключовою країною для встановлення демократії, що може вплинути на усю Євразію.



12 січня Нацрада оголосила, що телеканал "Дождь" поза законом через те, що він назава Крим частиною російської території.