ФСБ просто використала Савченко, – Жемчугов

На думку колишнього полоненого Володимира Жемчугова, візитом депутата Надії Савченко в окупований Донецьк скористалися російські спецслужби.

Пост від імені Жемчугова опублікувала на своїй сторінці у Facebook його дружина Олена.

"Ну ось тепер все таємне стало явним. Зараз найважливіше – чи зрозуміла Надія Савченко, що нею просто скористалася ФСБ? Буду чекати офіційної відповіді Наді на провокацію Морозової. Тепер виходить, зі слів Дарини Морозової (займає посаду так званого "уповноваженого з прав людини в "ДНР", – "24"), це був не окремий візит громадянки Україна Надії Савченко, а державний візит представника українського уряду в сусідню державу", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 24 лютого українська льотчиця Надія Савченко з'їздила у так звану "ДНР".



Нардеп відвідала українських полонених, які утримуються у Макіївській колонії.



В СБУ вже заявили, що планують провести допит Надії Савченко щодо поїздки в окупований Донецьк.