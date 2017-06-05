"Газпром" втратив свого найбільшого споживача, – експерт

Рішення Стокгольмського арбітражу закріпило енергетичну незалежність України. Найважливішим було скасування положення "take or pay". В результаті цього російський "Газпром" втратив найбільшого свого покупця, і це суттєво відіб’ється на його капіталізації. Після рішення суду акції "Газпрому" впали на 2%. Тепер подальше питання для України – створення реального ринку газу.

Про це сайту "24" повідомив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Як відомо, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Києва у газовій суперечці між "Нафтогазом" і "Газпромом". Йдеться про контракт на постачання блакитного палива від 2009 року. "Газпром" вимагав гроші за умовою "бери або плати", Нафтогаз хотів цей пункт скасувати, платити ринкову ціну на газ та можливість його реекспортувати. Рішення повністю скасовує вимоги "Газпрому" по "бери або плати". Крім того, буде переглянуто ціну з урахуванням ринкових вимог. Знято заборону реекспортувати російський газ.

Читайте також: Скоро будуть приємні цифри: Україна вже стягнула з "Газпрому" перші штрафи

Як зауважив експерт, ситуація із розглядом зустрічного позову "Нафтогазу" до "Газпрому" була досить серйозною, оскільки, якби Україна програла, то це означало б, мінімум, дефолт нафтогазової системи. В Україні, наголошує Леонов, таких грошей, на які позивався "Газпром", немає.

Україна подала зустрічний позов до "Газпрому" і добилася визнання того, що контракт, який підписала Юлія Тимошенко в 2009 році, був несправедливий. Адже згідно з угодою, ціна 450 доларів за тисячу кубометрів російського газу була найвищою в Європі, навіть після знижок. Але найважливішим було скасування Арбітражем положення "take or pay" – "бери або плати", – переконаний Олександр Леонов.

За його словами, сам по собі цей пункт не є чимось незвичайним. "Газпром" подібні контракти підписував і з іншими клієнтами. Але виникало питання: чому такий великий обсяг газу Україна повинна була купувати без права реекспорту. В контракті, вважає Леонов, була присутня корупційна складова.

Читайте також: Порошенко пояснив, що дає Україні рішення Стокгольмського суду щодо "Нафтогазу"

Олександр Леонов також зазначив, що рішення вплине на капіталізацію "Газпрому", яка нині впала до рекордно низької межі – 35 мільярдів доларів. Хоча, нагадує експерт, ще в 2012 році Путін казав про те, що капіталізація "Газпрому" повинна досягти одного трильйона доларів, і компанія має стати однією з найпотужніших у світі.

Рішення Стокгольмського арбітражу ставить під питання реалізацію багатьох гучних проектів "Газпрому", під які потрібно брати кредити. А їх у "Газпрому" і так багато. І капіталізація компанії вже не покриває отримані кредити. Після рішення Арбітражу акції "Газпрому" впали на 2%, що досить багато. І це рішення може стати причиною інших позовів до "Газпрому" з вимогою ринкової ціни, що дуже позначиться на його доходах", – підкреслює політолог.

Водночас, говорить Леонов, тепер подальше питання – створення реального ринку газу, умов для того, щоб Україна входила в європейську зону. Як нагадує експерт, головною вимогою для вкладання грошей Європою в модернізацію української ГТС після підписання ще в 2008 році відповідного Меморандуму – створення ринку газу.

"Зараз Україна вже розпочала цей процес і увійшла в Європейське енергетичне співтовариство. Тепер ми знаходимося в зоні дії європейського законодавства в сфері енергетики. Сам цей факт і дозволили мати сильні позиції в Арбітражі!, – зазначив Олександр Леонов.

Читайте також: Велика стокгольмська перемога, або Як українці відігралися на росіянах