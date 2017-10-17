Гелетей мене образив, – Парасюк прокоментував бійку під Радою

Народний депутат Володимир Парасюк розповів в інтерв'ю 24 Каналу про бійку, яка сталася під час протестів під Верховною Радою з начальником Управління державної охорони України Валерієм Гелетеєм.

Про бійку

– Найбільшою провокацією на сьогодні є те, що влада не чує народ. А те, що сталося з Гелетеєм – це моя особиста позиція. Я його першого не зачіпав. І, повірте мені, я не переходив на особистості. Пан Гелетей мене образив, він хамовито до мене ставився. От я йому і відповів.

Напевно в них таке відчуття ситуації, що вони можуть собі на когось будь-що говорити. По-перше, я до нього звертався на Ви, а він до мене – на ти. Я з ним навіть толком не знайомий.

– Через цю людину сотні добровольців полягли в Іловайському котлі. Я до нього зневажливо ставлюсь. Такі люди, як він, повинні перебувати місцях позбавлення волі.

Про корупцію в Україні

У мене немає важелів впливу, вони давним-давно закінчилися. Коли оприлюднюєш переписки, певні документи. Які свідчать про те, що Гелетей і Муженко винні в Іловайській трагедії – це ніхто до уваги не бере. А хто візьме до уваги, якщо Порошенко сам призначив Гелетея на цю посаду?

– Це все одна така корупційна клоака, яка є в Україні. Вона використовує людей для власного збагачення. Їм зовсім не цікава війна. Те, що там люди гинуть, – теж нецікаво.

Про політичну реформу

Вона (Велика політична реформа – ред.) змінить те, що таких людей як Гелетей, пісний, Муженко не буде при владі. Ми унеможливимо їм такий доступ.

– Те, що зараз відбулося, – це величезний крок в політичному розвитку всіх громадян України. На майдані перед Верховною Радою зібралися надзвичайно радикальні та ліберальні люди.

Про це та більше – дивіться у інтерв'ю.