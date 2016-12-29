Генсек ООН хоче зустрітися з Трампом після його різких висловлювань

Слова Дональда Трампа про те, що після його вступу на посаду президента США на ООН очікують реформи, не залишилися поза увагою Генсека організації.

Новий генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерреш заявив, що хоче зустрітися з Дональдом Трампом після відновлення обраним президентом США риторики про серйозні зміни в глобальній організації, пише Радіо Свобода.

Це, звичайно, в моїх інтересах, щоб якомога швидше відвідати його. Сполучені Штати не тільки головний донор Організації Об'єднаних Націй, але один з основних елементів у його діях,

– сказав Ґутерреш.

Такі слова Генсека ООН пролунали після того, як Дональд Трамп заявив, що буде використовувати важелі американського фінансування ООН з метою змін в організації. Водночас про які зміни йдеться Трамп не уточнив.

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"ООН має такий величезний потенціал, але він не використовується. Коли ви бачили, щоб ООН вирішувала якісь проблеми? Вони цього не роблять. Вони створюють проблеми", – сказав Трамп.

Він додав: якщо організація не використовує свій потенціал, то це "марна трата часу і грошей".

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