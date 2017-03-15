Головні новини 14 березня: пристрасті навколо блокади, погроми в Києві і справа Януковича

Скандал навколо розгону редуту блокувальників у Кривому Торці набирає обертів. У Києві радикали розгромили відділення "Альфа-банку". ГПУ віддала справу про держзраду Януковича до суду. Перший літак Ryanair приземлився в Україні, а в скандально відомо Микити Джигурди забрали громадянство "ДНР".

Вівторок, 14 березня був багатим на події.

Мітинг на Майдані і погром банку на Хрещатику

Ввечері 14 березня на Майдані Незалежності у Києві зібрались сотні людей, щоб висловити свою підтримку учасникам блокади торгівлі з окупантами.

Після мирного мітингу кількадесят радикально налаштованих активістів на заклик лідера ОУН Миколи Коханівського відправились до офісу бізнесмена Ріната Ахметова. Хлопці не приховували, що йдуть "бити вікна".

Біля офісу Ахметова, який розташований біля будівлі МЗС, на них чекало чимало нацгвардійців. Проте правоохоронці не перешкоджали кидати каміння у вікна офісу опального олігарха.

Після офісу Ахметова радикально налаштовані активісти відправились на Хрещатик, за їхніми словами, "громити офіс "Альфа-банку". Там їх також чекав кордон з правоохоронців.

Мітингувальники почали нищити Альфа-банк на Хрещатику pic.twitter.com/gE6Yl1hqZG — Вася Барабаненко (@baraban040867) 14 березня 2017 р.

Проте це не завадило мітингувальникам розтрощити скляні двері та вивіску.

Погромили Альфа-банк на Хрещатику pic.twitter.com/3map4SqOWs — Ще той Кудимець (@Zoreslav4yk) 14 березня 2017 р.

Конфлікт між правоохоронцями за участю Парасюка

Після розгону 13 березня редуту учасників блокади торгівлі з окупантами у Кривому Торці пристрасті не вщухають.

Ввечері 14 березня стало відомо, що між правоохоронцями та активістами, які підтримують блокаду торгівлі з окупантами, стався конфлікт поблизу Слов’янська. У поліції кажуть, що озброєні люди на чолі з нардепом Володимиром Парасюком на блокпості відмовились пройти перевірку.

Натомість у Парасюка кажуть, що поліція побила добровольців, які їхали на Донбас підтримувати блокувальників і застосувала проти них сльозогінний газ.

Сестра Парасюка оприлюднила відео, на якому видно озброєних людей у військовій формі Вона написала, що на беззбройних учасників блокади напали.

Обережно! Присутня ненормативна лексика!!!

Справа про держзраду Януковича вже в суді

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що звинувачення у держзраді проти президента-втікача Віктора Януковича передані до суду.

Луценко розповів, що "легітимний" шукав захисту у Росії, тому попросив ввести війська в Україну.

А адвокат Януковича розповів, що його клієнт постійно мешкає у Ростові-на-Дону, але багато їздить у відрядження як Росією, так і світом.

Перший Ryanair вже в Україні

Вперше в історії літак популярного лоукост-перевізника Ryanair приземлився в українському аеропорту.

Boeing 737-700 авіакомпанії Ryanair ввечері 14 березня здійснив посадку в київському аеропорту Жуляни

Борт з реєстраційним номером EI-SEV, який використовується для літаків бізнес-авіації, вилетів з Дубліна рейсом FR67 і приземлився у Києві о 19:19.

Ryanair уже в Жулянах pic.twitter.com/vR4dqVi8Bm — Mikhail Golub (@golub) 14 березня 2017 р.

Ну от, корпоративний Ryanair майже у Києві :) Чекаємо на прес-конференцію завтра? pic.twitter.com/Cd205BgYiw — HM Yazz (@yazzno) 14 березня 2017 р.

15 березня відбудеться офіційне представлення перших рейсів Ryanair з України.

Джигурда більше не "громадянин "ДНР"

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко позбавив "громадянства республіки" скандального російського артиста Микиту Джигурду.

Раніше Джигурда в соцмережах написав, нібито "глава народної ради ДНР" Денис Пушилін схвалив його кандидатуру на участь у "Євробаченні" від "республіки". Однак ЗМІ сепаратистів заявляють, що ця інформація є неправдивою.

Журналісти припустили, що саме за цю заяву Джигурду й позбавили "паспорта" "ДНР".

Менше тижня тому Джигурда хвалився новеньким "паспортом "ДНР".