ГПУ повинна відновити слідство проти Гонтаревої: рішення суду

Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України відновити слідство проти екс-голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

Про це мовиться у відповідній ухвалі суду.

Згідно з текстом ухвали, Управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні від 3 березня 2017 року за фактом втручання посадовими особами НБУ в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися неправосудного рішення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК України.

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Зазначається, що слідство щодо Гонтаревої було закрито, оскільки "в своїй постанові слідчий зазначає, що будь-яких об'єктивних та фактичних даних, які б свідчили про наявність в діях голови чи інших службових осіб Національного банку України складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 України, не встановлено, а здобуття таких слідчим шляхом у ході проведення досудового розслідування вичерпано".

Постанову слідчого з особливо важливих справ закриття кримінального провадження скасувати, а матеріали кримінального провадження скерувати до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України для продовження досудового розслідування. Ухвала оскарженню не підлягає,

– мовиться в тексті ухвали Печерського райсуду.

Там додається, що рішення про закриття кримінального провадження щодо голови НБУ слідчий ГПУ ухвалив необґрунтовано.