Гройсман пообіцяв збільшити зарплату пожежним

В Києві прем'єр-міністр Володимир Гройсман зустрівся з пожежними, які чергуватимуть у новорічну ніч.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Гройсман відвідав одну з найбільших пожежних частин Києва – Державну пожежну рятувальну частину №13.

Прем'єр поспілкувався з особовим складом частини щодо їхньої роботи на період новорічих свят і відзначив найкращих працівників. Також Гройсман передав частині п'ять нових пожежних автомобілів, на які з державного бюджету виділили 19 мільйонів гривень, 20 комплектів захисного обмундирування та 30 комплектів пожежних рукавів.

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Очільник Уряду подякував пожежним за роботу та пообіцяв, що наступного року із підвищенням мінімальної заробітної платні представники Державної служби з надзвичайних ситуацій отримуватимуть зарплатню приблизно на дві тисячі гривень більше.