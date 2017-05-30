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Гройсман потішив новиною щодо ціни на газ

17:11, сьогодні 1741 Читать новость на русском
Гройсман спростував здорожчання газу
Гройсман спростував здорожчання газу / Getty Images

Кабінет міністрів України не планує в жовтні підвищувати ціну на газ для споживачів. Протилежні ж заяви деяких політиків не відповідають дійсності.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба уряду.

Глава Кабміну прокоментував інформацію про нібито плани уряду підвищити ціну на газ із 1 жовтня до 8500 гривень.

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"Чув інформацію, що уряд збирається підняти ціну на газ до 8,5 тисяч гривень. Хочу підкреслити, що це жодним чином не відповідає дійсності. Це абсолютна брехня", – наголосив Гройсман.

Теги: Україна Політика Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Тарифи комунальні послуги
Джерело: 24 Канал
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