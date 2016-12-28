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Гройсман пригрозив страшенними штрафами тим, хто платить зарплату в конвертах

13:43, сьогодні 185 Читать новость на русском
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / Getty Images

Кабінет міністрів на чолі Володимиром Гройсманом закликав бізнес забезпечити виплату своїм працівникам заробітної плати на рівні не менше, ніж мінімальна у 3200 гривень.

Відповідну заяву очільника уряду опубліковано на "Урядовому порталі".

Я вимагаю як Прем’єр-міністр, щоб людям, які працюють, платили чесну заробітну плату з двох причин. Перше, найголовніший виклик для нас для всіх – це боротьба з бідністю. Для того, щоб почати з цим реально боротися, треба підвищувати у тому числі мінімальну заробітну плату. Уряд зробив цей крок, у бюджетній сфері ми це виконаємо бездоганно. Приватний сектор, бізнес має це теж виконати. Я вважаю, що такі можливості сьогодні у бізнесу є. Я прошу, я звертаюся з проханням: цінуйте своїх робітників, дайте їм мінімальну заробітну плату за їхню сумлінну працю,
– заявив Гройсман

Крім того, прем’єр-міністр застеріг роботодавців від зловживань, наприклад щодо оформлення працівника на півставки, неповний робочий день.

Також посадовець нагадав, що було розширено повноваження органів влади, у тому числі органів місцевого самоврядування, щодо перевірок на підприємствах.

Виявлена невідповідність у тому, що людина працює повний робочий день, а оформлена як на неповний, каратиметься штрафом у сотні тисяч гривень. За недопуск відповідальних осіб на підприємство для здійснення перевірки також передбачені штрафні санкції,
– зауважив Гройсман.

Так, за його словами, за недопущення держінспектора праці до проведення перевірки юридичні та ФОПи повинні будуть сплатити штраф: в розмірі до трьох "мінімалок" (у 2017 році - 9600 гривень) у всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат в "конверті"; в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (320 тисяч гривень), у разі недопущення держінспектора праці до перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску, передає Espreso.TV.

Не треба нікому бавитися. Людина, яка працює, має отримати нормальну заробітну плату – не менше ніж 3200 гривень, що відповідає споживчому кошику. Однак, я не хочу нікого карати, просто прошу усіх роботодавців: поважайте своїх працівників, нарахуйте заробітну плату, яку вони чесно заробили, не менше рівня мінімальної заробітної плати 3200 гривень, сплатіть за них внески у Пенсійний фонд, і ситуація в країні почне налагоджуватися,
– резюмував Гройсман.

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Теги: Україна Політика Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України гроші штрафи
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