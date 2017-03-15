Іграшки для незрячих дітей презентували у Луцьку

Унікальні забавки для дітей із вадами зору подарували одному з луцьких дитсадочків.

Сприймання на дотик предметів допомагає незрячим дітям розвивати моторику рук, вчитися писати і навіть покращувати мову. Тож за допомогою спеціальних іграшок вони мають можливість виконувати розвиваючі завдання.

Серед представлених забавок є годинники з брайлівським шрифтом та кубики з буквами і цифрами.

Такими іграшками можуть бавитись і діти, у яких немає проблем із зором. Створила все рівненська громадська організація "Генерація успішної дії".

Діти зараз переходять на інклюзивне навчання. От у садочку є дітки, які бачать і ті, які не бачать. Важливо, щоб не було проблем у спілкуванні між зрячими і незрячими дітьми,

– пояснила представниця ГО "Генерація успішної дії" Ніна Асєєва.

Розробники розповіли, що це перші в Україні іграшки для незрячих дітей, зроблені за допомогою 3D-друку. Наразі вони створили два комплекти таких забавок. Планують зробити ще 40. Іграшки планують розіслати в різні області, у заклади для дітей із вадами зору.

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