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"Інтер" зникне з екранів багатьох українців з 11 січня

11:43, сьогодні 8235 Читать новость на русском
Українці не хочуть дивитися
Українці не хочуть дивитися "Інтер" / Соцмережі

Провайдер кабельного телебачення "Ланет" заявив, що компанія з 11 січня припиняє трансляцію телеканалів "Інтер", НТН, К1, К2, "Мега", "Піксель", Zoom, "Enter-фільм", "Інтер +".

Як на своїй сторінці у Facebook написав директор "Ланет" Мар’ян Івасюк, провайдер досяг в переговорах з медіагрупами компромісу з усіх критичних питань (синхронне підписання договорів, пакетне розміщення каналів в соціальному пакеті, розміщення каналів на перших кнопках та інше).

"Тим не менш, слідуючи реформаторському духу змін до Закону "Про телебачення і радіомовлення" (відносно уточнення умов Розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги), спрямованих на лібералізацію економічних відносин учасників ринку кабельного телебачення, ми вирішили підтримати конкуренцію між медіа групами та забезпечити додаткові можливості для незалежних телеканалів", – зазначив він.

Відтак, стимулюючи медіагрупи до конкуренції, у 2017 році в кабельній мережі "Ланет" будуть ретранслюватися канали лише 3 з 4 медіагруп.

Зауважимо, що таке рішення компанія ухвалила, ґрунтуючись на поточних рейтингах телеперегляду, відповідно до яких канали Inter Media Group дивляться найменше.

"На прохання дистриб'ютора групи Inter Media Group, на час свят (до 10 січня) їхні телеканали продовжать ретранслюватися в нашій мережі", – додав директор провайдера.

Читайте також: Як знову палав "Інтер": з'явилось відео

Теги: Україна Політика Медіа ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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