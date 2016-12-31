"Інтерсіті" долає кордони: без страху і стресу з України до Перемишля

Наприкінці грудня 2016-го "Укрзалізниця" здивувала, як змогла. З-поміж багатьох "зрад" з'явилась така потрібна "перемога" – з Києва через Львів до польського Перемишля почав курсувати комфортабельний поїзд "Інтерсіті+".

Так-так, це саме ті славнозвісні "Хюндаї", які так поспіхом запускали до Євро-2012 і які ледь не кожної поїздки взимку застрягали десь у полі. Зараз вони ламаються все менше, а ті, хто мав хоч раз можливість проїхатись на них до чи зі столиці, оцінили швидкість і якість поїздки.

Коли ж "Укрзалізниця" оголосила, що незабаром з Києва до польського Перемишля можна буде дістатись за якихось 7 з копійками годин – це звучало, як щось з області фантастики.

23 грудня диво таки стало реальністю і перший "Інтерсіті" повіз пасажирів через кордон. В той рейс зібралось навіть кілька українських нардепів, напевно, щоб на власні очі переконатись, що поїзд таки не "завернуть" на кордоні.

Як це працює

О 6:45 він відправляється з Києва, о 8:17 зупиняється в Коростені і об 11:55 у Львові на Підзамчому. Через 10 хвилин о 12:05 "Інтерсіті" прибуває на головний вокзал Львова. Саме тут, окрім пасажирів, сідають українські митники та прикордонники.

Дорогою зі Львова до українсько-польського кордону, яка займає трохи більше ніж одну годину, вони встигають перевірити документи, розпитати, що везете і куди, а також навіщо і на який термін їдете. Прикордонники мають з собою всі портативні пристрої, щоб просканувати паспорти і поставити у них штампи.

Рівно через годину після відправлення зі Львова "Інтерсіті" прибуває до станції "Мостиська ІІ". Тут українські митники і прикордонники, сумлінно виконавши роботу, покидають поїзд.

До слова, приміській електричці, яка щодня курсує зі Львова до станції "Державний кордон", треба понад дві години, щоб подолати цю відстань.

Далі жодних затримок у русі чи зупинок на кордоні. Сам кордон проминаємо зовсім непомітно. Якщо не звернути уваги на паркан чи колючий дріт, то одразу й не скажеш, що вже перебуваєш в іншій країні.

Наступну зупинку поїзд робить вже на польській стороні на станції "Медика" (тим, хто часто подорожує з України через Польщу ця назва нагадає про славнозвісний пункт пропуску Шегині – Медика, де, крім автомобільного, діє ще й піший перехід).

Тут до роботи береться Straż Graniczna і Służba Celna. Польські митники допитуються, скільки везете алкоголю і сигарет, але швидше це роблять зовсім формально, бо бачать, що впродовж перших кількох днів поїздом користуються переважно туристи, які точно не мають на меті заробити на зайвій пачці цигарок.

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Польські прикордонники, окрім сканера для паспортів, мають при собі ще й сканер для відбитків пальців і любязно просять тих пасажирів, у кого віза "з пальчиками", здати ще й відбитки. На відміну від своїх колег "на пішому", вони не допитуються – куди їдете, навіщо, скільки з собою маєте грошей і т.п.

Процес перевірки кожного пасажира "Інтерсіті" триває недовго, хоча після перетину кордону потяг на делька хвилин таки зупиняється вже на території Польщі.

До слова, у паспорті прикордонники ставлять штамп із назвою Przemyśl, а не Medyka, як у випадку, коли перетинаєш кордон через найближчий пункт пропуску.

Місцеві мабуть ще не звикли до такого дива техніки та "Укрзалізниці" або точно не чекали його зі сторони України, бо дехто з тутешніх ще із захопленням роздивляється і фотографує, коли "Інтерсіті" з тризубом проїжджає повз.

Рівно о 13:26 за варшавським часом (14:26 за Києвом) він прибуває до Перемишля. І все!

Ні тобі переповнених маршруток, ні черг, ні тисняви на кордоні, ні хамовитих "човників", ні принижень перед прикорднонниками. Ти комфортно, швидко і легко потрапляєш в Перемишль. А далі – йди, їдь, лети, куди хочеш – ти вже в ЄС.

Скільки це коштує

Наразі на цьому транскордонному маршруті курсує лише один "Інтерсіті" – через годину після прибуття до Перемишля він повертається назад в Україну.

Квиток у вагон І класу Києва до Перемишля потягне приблизно на 574 гривні, якщо ж їхати з трохи меншим комфортом, то така подорож коштуватиме трохи більше 400 гривень.

Зі Львова до Перемишля у вагонах І класу можна заїхати орієнтовно за 235 гривень, а у ІІ класі – десь за 170.

В "Укрзалізниці" кажуть, що підлаштовували розклад руху цього поїзда під інші поїзди, що відправляються з Перемишля. Наприклад, о 14:29 можна пересісти на потяг Перемишль – Краків – Вроцлав. Або ж навпаки з маршруту Вроцлав – Краків – Перемишль пересісти на "Інтерсіті" і о 22:33 вже бути в Києві.

Ну і звісно – для такої поїздки потрібен закордонний паспорт з дійсною польською чи шенгенською візою.

Приємних мандрів!

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