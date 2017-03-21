Івано-Франківськ пропонують перейменувати на честь героя Небесної сотні

Івано-Франківськ пропонують перейменувати на честь жителя міста Романа Гурика, який загинув під час подій на Майдані. Відтак, пропонується назва Романо-Гуриківськ.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних звернень до міської ради.

"Враховуючи те, що теперішня назва міста була надана радянською окупаційною владою з порушенням правил української мови і за політичними мотивами, а попередня назва "Станіслав" надана австрійською владою – пропонуємо на розгляд пропозицію перейменування міста Івано-Франківськ у Романо-Гуриківськ на честь патріота, який загинув, захищаючи незалежність України", – мовиться у тексті петиції.

Зазначимо, що на сьогодні, під петицією підписалася одна людина.

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