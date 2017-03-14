Івано-Франківська облрада підтримала блокаду, вимагають звільнити Авакова

Під час позачергової сесії Івано-Франківської обласної ради депутати підтримали блокаду торгівлі з окупантами та закликали звільнити главу МВС Арсена Авакова.

Про це пише видання kurs.if.ua.

Відповідне звернення адресували президентові, уряду і Верховній Раді.

Сесія пройшла у формі віче на площі перед адмінбудинком обласної ради.

Нагадаємо, ввечері 13 березня під будівлею Івано-Франківської ОДА активісти запалили шини в знак протесту проти силового розгону блокади торгівлі з окупантами.



Раніше того дня поліція та СБУ захопили редут блокувальників у Кривому Торці та затримали 43 "людей зі зброєю".