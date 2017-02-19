Кабмін планує надати батькам більше повноважень у шкільній політиці

Одна з нових ініціатив, які, цілком можливо, Кабмін підтримає – змінити шкільне меню

Змінити меню навчальних закладах досить не просто, бо в школах немає своїх кухарів. Тут купують послугу на харчування через тендер.

Основний принцип харчування в школах та садочках – дотриматись кабмінівської постанови. Бо там, мовляв, прописані норми, згідно з якими можна бути ситим і рости здоровими. Однак з таким принципом не погоджуються дієтологи.

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Позицію дієтолога підтримує і кухар Євген, який розповів, що проводив опитування серед дітей в школі: як з'ясувалось, ті хочуть їсти більше фруктів та овочів. А ще мати більший вибір в їдальні.

В Мінсоцполітики теж підтримують таку ініціативу. Там хочуть скасувати тендери на закупівлю дитячого харчування, а виділені гроші передати батькам, аби ті самі вирішували, чим годувати дітей у школах та садочках. Щоправда, якою буде процедура і як діятиме цей принцип чиновники поки не знають.