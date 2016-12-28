Кабмін реструктуризував борг Одеського припортового заводу

Кабінет Міністрів реструктуризував борг Одеського припортового заводу перед Нафтогазом на два роки.

ОПЗ винен за спожитий газ 1,5 мільярди гривень.

Розстрочка дасть змогу підприємству працювати. Про це заявив голова Фонду держмайна Ігор Білоус.

Прийняття проекту розпорядження Кабінету Міністрів забезпечує реструктуризацію боргу перед НАКом. Починаючи з 1 січня 2017 року. Почнеться віддача рівними частинами строком на два роки. Без нарахування відсотків. Збережеться інвестиційна привабливість ОПЗ. Не допуститься збільшення боргу,

– заявив голова Фонду держмайна Ігор Білоус.

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Нагадаємо, що спроба приватизувати Одеський припортовий завод провалювалася тричі. Тому його подальша діяльність опинилася під загрозою. А керівництво ФДМ могло лишитися посади. Без роботи можуть залишитися майже чотири тисячі людей.