Кіностудію Довженка збираються приватизувати

Одну з найвідоміших кіностудій України – імені Олександра Довженка – збираються приватизувати. З молотка може піти також шість цирків, у тому числі київський, львівський і одеський.

Всього в переліку об‘єктів державної власності, які збираються пустити з молотка, 893 підприємства. Серед них і ті, що мають статус "національних". Проте пізніше їх кількість збільшиться до 3,5 тисяч, передає "Дзеркало тижня".

Крім Національної кіностудії імені Олександра Довженка, мають намір приватизувати і Українську студію хронікально-документальних фільмів та Українську кіностудію анімаційних фільмів.

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"За інформацією DT.UA з різних джерел у Мінкульті та Держкіно, передача таких цінностей, як Кіностудія імені Довженко або Цирк на Перемозі (обидва Національні) в якісь приватні руки — складна парадигма законодавчих метаморфоз, а також рішень на Банковій", – пише видання.

Зазначається, співробітники кіностудій та цирків бояться, що після приватизації їхні установи ліквідують, а на їх місці зведуть висотки або торговельні центри.

"Якщо в майбутніх приватизованих цирках деякі скептики бачать "автосалони та нічні клуби", то на територіях згодом приватизованих кіностудій деякі експерти схильні жваво уявити бурхливі фантазії варварів-забудовників. Різноманітні висотні житлові квартали і всілякі торговельні центри. Зокрема, територія тільки однієї кіностудії імені Довженка в центрі столиці — це майже 14 гектарів. Така довженківська земля — і досі ніким не захоплена?" – ставить риторичне питання автор статті.

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Зауважимо, приватизацію проводять згідно із зобов‘язаннями, взятими перед МВФ.