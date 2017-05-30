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Клан генпрокурорів: як ГПУ стає прибутковим бізнесом

Чесна політика 21:00, сьогодні 98 Читать новость на русском

На території колишнього "Сінного ринку", площею близько двох гектарів відбувається скандальне будівництво житлово-офісного центру. Прямо в центрі Києва намагаються збудувати нерухомість, яка налічуватиме майже 900 квартир, а також тисячі метрів комерційної нерухомості.

Разом з депутатом Київради від "Самопомочі" Ольгою Балицькою ми намагаємося зупинити спотворення історичної частини Києва. В кількох хвилинах ходи від Золотих воріт та Софійської площі хочуть збудувати практично спальний район з будинками заввишки 22 поверхи.

Зараз будівництво ведеться на трьох земельних ділянках, що перебувають у власності офшорної компанії. Але, як виявилося, дозвольна документація видавалася на іншу земельну ділянку, яка з 2014 року вибула з цивільного обороту, тобто вона більше не існує.

За моїм депутатським зверненням Державна архітектурно-будівельна інспекція видала припис про зупинку будівництва. Не зважаючи на ці обставини, забудовник ніяк не вгамується – і продовжує реалізацію цього проекту. А тепер найцікавіше: хто стоїть за скандальною забудовою? Моє розслідування вивело на оточення колишнього генерального прокурора Віталія Яреми.

Це черговий генпрокурор, який після відставки спливає в корупційних скандалах. За всіх президентів прокуратура ставала бездонною дойною коровою для своїх керівників, які потім шукали шляхи легалізувати тіньові статки через нерухомість як в Україні, так і за кордоном.

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Я не знаю, в якій нормальній країні можливо, щоб прокурор усе життя працював на державній службі, жив на мізерну зарплату, а потім став власником розкішної вілли на Лазуровому узбережжі Франції. Ідеться про тричі генерального прокурора України Святослава Піскуна, нерухомість якого я виявив у містечку Ле Канне поблизу Канн.

Будинок Піскуна оформлений на компанію Куасар, яка з 2011 року належить його дружині Світлані Піскун та доньці Тетяні Іващенко. Саме тут переховувався й сам колишній генпрокурор Піскун, коли втік з України за часів Януковича.

На неодноразові звернення дослідити, звідки у колишнього генпрокурора гроші, що дозволяють вести спосіб життя олігарха середньої руки, правоохоронці відповіли мовчанням.

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Ще один колишній генпрокурор Віктор Шокін обзавівся нерухомістю в елітному районі Праги – Небушіце. Будинок оформлений на його цивільну дружину Оксану Гриневич, яка за документами є заступником головного лікаря "Феофанія" у Києві. Щоправда, пані Гриневич уже три роки перебуває в декретній відпустці. На мої намагання отримати її декларацію про доходи отримав відмови.

Зараз триває розслідування корупції колишнього генпрокурора Пшонки, який примудрився вкрасти 70 мільйонів гривень на ремонті приміщення самої Генпрокуратури.

З чим піде з посади нинішній генпрокурор Луценко? Уже зараз за його плечима так само скандальна історія, коли цілий житловий будинок на вісім квартир у центрі Києва було оформлено на бухгалтерку його дружини. Коли скандал сплив у пресі, щоб вивести генпрокурора з-під удару, помешкання швидко викупив один з депутатів БПП.

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Розслідування всіх цих історій про нерухомість генеральних прокурорів можливе лише після того, коли сама Генеральна прокуратура стане незалежним органом. А значить – нам треба продовжувати боротьбу за чесну владу в Україні.

Автор: Сергій Лещенко
Теги: гроші ГПУ Київ Чесна політика Віталій Ярема Нерухомість Корупція Віктор Шокін Віктор Пшонка Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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