Кличко про Шулявський міст: Він втомився

Мер Києва Віталій Кличко відзначився цікавим висловлюванням щодо причин обвалення Шулявського мосту у Києві.

Як чиновник зазначив у ефірі одного з українських телеканалів, стан споруди був плачевним.

Він вже перебував у такому стані, що час вийшов. Міст не був в аварійному стані. Але ми бачимо, його стан – він втомився, з одного боку. З іншого боку те, що було порушено норми експлуатації – під мостом стояли МАФи, де була пожежа. Це наслідок порушення норм експлуатації. Обстеження після пожежі було зроблено та висновки були такими, що міст може експлуатуватися,

– зауважив Кличко.

За його словами, запускати транспорт мостом не будуть доти, поки не буде вироблено обстеження об'єкта.

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Нагадаємо, увечері 27 лютого у Києві частково обвалився один із основних шляхопроводів столиці – Шулявський міст.