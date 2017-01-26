Коаліція під загрозою. Нардеп Бублик, який вийшов з БПП, зробив резонансну заяву

Народний депутат Юрій Бублик, який нещодавно вийшов з фракції БПП, а також з коаліції у Верховній Раді, заявив, що коаліцію покинуть ще десяток депутатів.

Про це він розповів в коментарі виданню "РБК-Україна".

За його словами, як мінімум 10 народних депутатів вже написали заяви про вихід з парламентської коаліції.

"Є дуже багато депутатів, які написали заяви. Але про їх вихід керівництво парламенту офіційно досі не оголосило. Не буду називати їх прізвищ, щоб не помилитися, але такі депутати є", – повідомив депутат.

При цьому у команді спікера Верховної Ради Андрія Парубія слова Бублика про "притримування" заяв нардепів спростовують.

Нагадаємо, 23 січня народний депутат Юрій Бублик заявив, що виходить з фракції Блок Петра Порошенка. Бублик пояснив, що "влада не ставить за мету ліквідувати корупційні схеми, а бажає їх очолювати".