Коли водіям чекати у Черкаській області нормальних доріг

Не дороги, а знущання – так черкаські водії називають шляхи області. На ремонт доріг Черкащини держава виділила лише 20% з потрібної суми.

Це попри те, що через область пролягає дорога державного значення Бориспіль - Запоріжжя.

Ще одна дорога державного значення – Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань. Щойно потепліло, дорожники взялись за роботу. Однак це лише ямковий ремонт.

Черкащиною тягнуться майже дві тисячі кілометрів доріг державного значення. На їхній ямковий ремонт цьогоріч з держбюджету виділили 63 мільйони гривень. Однак це лише 20 відсотків необхідної суми, кажуть у Черкаському Облавтодорі. Тож, про капітальний ремонт важливих автошляхів поки не йдеться.

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Не кращі дороги і у самих Черкасах. З останнім снігом "розтанула" дорога на центральній вулиці міста. Бульвар Шевченка почали ремонтувати ще у листопаді. Дорожники зняли верхній шар асфальту на одному з відрізків. Але завершити роботи їм завадила негода. Тепер утворені за зиму ями підрядник ремонтуватиме власним коштом.

Про стан доріг на Харківщині дивіться за посиланням.