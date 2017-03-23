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Комісія Міноборони терміново вилетіла на місце вибуху на базі озброєнь

05:23, сьогодні 273 Читать новость на русском
Вибух під Харковом
Вибух під Харковом / Скріншот з відео

У місті Балаклія (Харківської область) намагаються локалізувати та погасити пожежу, яка виникла внаслідо потужного вибуху на базі озброєнь. На місце події вже вилетіла спеціальна комісія.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Зазначається, що на місце події для надання допомоги та виявлення причин того, що відбулося, вилетіла комісія на чолі із заступником Міністра оборони України генералом-лейтенантом Ігорем Павловським, офіцерами Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України.

Нагадаємо, близько третьої ночі 23 березня у Балаклії стався потужний вибух на військові базі. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів. У місті почалася евакуація.

Теги: Україна Міністерство оборони України Вибух Харків
Джерело: 24 Канал
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