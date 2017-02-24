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БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА ЕНЕРГЕТИКА

Кому можна дотримуватися Великого посту: рекомендація дієтолога

15:54, сьогодні 106 Читать новость на русском
Пісна їжа
Пісна їжа / uamodna.com

Поститися можуть ті, хто цілком здоровий. Однак не діти, не люди похилого віку, не вагітні та годуючі матері, і не ті, хто займається інтенсивною фізичною чи інтелектуальною працею.

Про це у коментарі сайту "24" розповів лікар-дієтолог Борис Скачко.

Інтелектуальна — ще більш інтенсивна праця, ніж фізичний. Сезонні депресії показують, що живлення мозку порушене. Депресія — це якраз зниження активності мозку на той рівень, на який знижене його живлення. Людина працює на 15-20% не тому, що погана, а через те, що не "нагодувала" свій мозок,
— уточнив фахівець.

Для того, щоб переконатися, що маєте здоровий організм, як мінімум потрібно звернутися до сімейного лікаря. Найкраще — повністю обстежити травну систему.

Не священник має сказати, що можна поститись, бо є таке бажання, а лікар — що ваш організм зможе витримати таке обмеження у харчуванні,
— наголосив Скачко.

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Теги: Україна Великий піст Здорове харчування Здоров'я LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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