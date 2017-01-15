Корабель замерз у Дунаї: з'явилось вражаюче відео
15:25, сьогодні 32053 Читать новость на русском
В Румунії на річці Дунай у льодяному полоні опинився корабель з екіпажем на борту.
Усе трапилось поблизу міста Келераші, що на кордоні із Болгарією.
Екіпаж вичерпав усі продовольчі запаси. Тож рятувальники вертольотом доставили їжу, воду та інші необхідні речі.
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Наразі річка закрита для судноплавства.
До слова, через аномально холодно зиму вперше за останні 63 роки замерзло Чорне море у Болграії.
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