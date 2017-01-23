Кредитори "Приватбанку" хочуть повернути свої гроші через суд

Кредитори "Приватбанку", які втратили близько 600 млн дол. у період роботи тимчасової адміністрації, подали позови до суду.

Про це пише FinClub.

У матеріалі мовиться, що відразу після покупки урядом неплатоспроможного "Приватбанку" видання повідомляло про початок створення комітету кредиторів – власників єврооблігацій банку, які планували піти в суд і захистити свої списані інвестиції. Це відбулося.

Позови подані, в "Приваті" про це знають, але поки що вони цю інформацію не хочуть підтверджувати публічно з метою збереження лояльності клієнтів. Почався новий раунд переговорів,

– розповів представник кількох кредиторів, керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктор Мороз.

Фонд гарантування вкладів у період 19-20 грудня 2016 року конвертував зобов'язання "Приватбанку" перед пов'язаними особами і незабезпеченими кредитами на 29,4 млрд грн в його капітал, в тому числі зовнішню заборгованість банку на 595 млн дол.

"Були конвертовані два випуски єврооблігацій з погашенням у січні-лютому 2018 року на 375 млн дол., субборг на 220 млн дол. строком до лютого 2021", – мовиться в матеріалі.

Як пише видання, позови іноземних кредиторів "Приватбанку", які втратили гроші в ході його націоналізації, загрожують блокуванням можливостей банку і його клієнтів здійснювати розрахунки через закордонні рахунки. Ця загроза вже налякала клієнтів банку, тому "Приватбанку" довелося випустити спеціальну заяву про те, що в балансі "Приватбанку" немає зобов'язань перед власниками єврооблігацій.

"Претензії власників євробондів стосуються відновлення прав власників таких паперів і не означають автоматичного накладення обмежень на будь-які рахунки або активи "Приватбанку", – заявив перший заступник голови правління "Приватбанку" Олександр Дубровін.

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Топ-менеджер банку вважає, що "практика застосування міжнародного права щодо банків не передбачає такої форми забезпечення позовів, як накладення арешту на кореспондентські або будь-які інші рахунки комерційного банку і тим більше його клієнтів".

Загальноприйнятою практикою міжнародних судів є зобов'язання по депонуванню на спеціальному рахунку коштів під майбутнє рішення суду по суті позову, заявили в банку.

Хоча в повідомленні установи нічого не повідомляється про те, чи буде "Приватбанк" переддепонувати 600 млн дол.