Ліфт з двома жінками та немовлям обірвався в Одесі

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В Одесі у селищі Котовського у житловому будинку впав ліфт, всередині якого були дві жінки і чотиримісячне немовля.
Про це повідомляє "Думская".
Інцидент стався у будинку №84/2, що на Дніпропетровській дорозі. За словами мешканців будинку на восьмому поверсі у ліфт зайшли троє людей – Ольга Шамрай з чотиримісячної донькою Вікторією та бабуся молодої мами Олена Шамрай.
"Спочатку ліфт спускався як зазвичай, але в районі другого поверху раптом почувся різкий гуркіт, ліфт впав у підвал, люди підстрибнули, злякалися. Подзвонили в диспетчерську, згасло світло, хвилин через 15-20 приїхала аварійка і визволила людей", – розповіли сусіди сім'ї Шамрай.
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Дивом ніхто не постраждав. Відомо, що термін служби ліфтів у будинку закінчився ще у 2011 році.