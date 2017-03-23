17:52
23 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін освоїв нову професію. Роботи пробираються в російську медицину
Вєсті Кремля
21:21, 22 березня
Вєсті UA. Кличко напише книжку. Рок-музиканти врятують Гройсмана
Вєсті.UA
20:21, 22 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, 22 березня
Випуск новин за 16:00: Смерть кілера. Зміни до е-декларування
Випуск новин
17:30, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 22 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Лікар повідомив важливі подробиці про смерть вбивці Вороненкова

16:26, сьогодні 1499 Читать новость на русском
Головний лікар 17-ї лікарні Микола Дьомін
Головний лікар 17-ї лікарні Микола Дьомін / Фото із соцмереж

Головний лікар Київської міської клінічної лікарні №17 Микола Дьомін повідомив, що нападник на екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, помер на операційному столі від зупинки серця.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця подій.

За словами Миколи Дьоміна, нападнику зробили чотири операції: на животі, черепі, бедрі та грудній клітці.

За життя кілера боролась бригада з 16 лікарів. Смерть настала від зупинки серця.

Навіть якби він вижив, то не міг би бути повноцінною людиною. Дуже пошкоджений мозок,
– уточнив Микола Дьомін.

Раніше стало відомо, що вбивця, який у центрі Києва застрелив екс-депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова, від отриманих поранень помер у лікарні.

Читайте також: Перебіжчик, зрадник чи цінний свідок: ким був убитий Вороненков

Нагадаємо, приблизно об 11:25 23 березня у центрі Києва пострілом впритул був вбитий колишній депутат Державної Думи Росії Денис Вороненков. Його охоронець зумів поранити нападника і їх обох госпіталізували з місця трагедії.

Впродовж останніх трьох місяців Денис Вороненков разом з сім'єю жив в Україні і отримав українське громадянство. Він був одним із свідків у справі про державну зраду президента втікача Віктора Януковича.

Теги: Вбивство Вороненкова Київ Розслідування Україна Лікування
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
ОПИТУВАННЯ
сьогодні, 13:22 Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
1159
Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
сьогодні, 17:35 Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
6895
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Березовець прокоментував позбавлення Новинського недоторканості
 8 грудня 2016 , 13:30
У бізнесмена відібрали 7 мільйонів гривень у Києві
 16 листопада 2016 , 12:45
Сьогодні Вороненков мав свідчити у військовій прокуратурі, – Луценко
 сьогодні , 16:57
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук