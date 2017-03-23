Лікар повідомив важливі подробиці про смерть вбивці Вороненкова

Головний лікар Київської міської клінічної лікарні №17 Микола Дьомін повідомив, що нападник на екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, помер на операційному столі від зупинки серця.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця подій.

За словами Миколи Дьоміна, нападнику зробили чотири операції: на животі, черепі, бедрі та грудній клітці.

За життя кілера боролась бригада з 16 лікарів. Смерть настала від зупинки серця.

Навіть якби він вижив, то не міг би бути повноцінною людиною. Дуже пошкоджений мозок,

– уточнив Микола Дьомін.

Раніше стало відомо, що вбивця, який у центрі Києва застрелив екс-депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова, від отриманих поранень помер у лікарні.

Читайте також: Перебіжчик, зрадник чи цінний свідок: ким був убитий Вороненков

Нагадаємо, приблизно об 11:25 23 березня у центрі Києва пострілом впритул був вбитий колишній депутат Державної Думи Росії Денис Вороненков. Його охоронець зумів поранити нападника і їх обох госпіталізували з місця трагедії.



Впродовж останніх трьох місяців Денис Вороненков разом з сім'єю жив в Україні і отримав українське громадянство. Він був одним із свідків у справі про державну зраду президента втікача Віктора Януковича.