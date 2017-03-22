Літній час: як правильно підготувати організм

У ніч з 25 на 26 березня Україна знову перейде на літній час і переведе годинники на годину вперед. Щоб "перелаштуватись" без шкоди для організму варто приділити особливу увагу можливості виспатись.

Найбільше уваги слід приділити режиму сну, — наголосив у коментарі сайту "24" головний лікар Центру здоровя Отто Стойка. Особливо це стосується тих, хто працює в певному часовому режимі, адже вставати доведеться на годину раніше.

Підготовку варто розпочати не в переддень переходу на літній час, а краще за тиждень до цього. Тобто, вже від сьогодні можна почати. Для цього варто умовно для себе "переставити" годинник. Тобто, о 21 годині мати на увазі, що скоро це вже буде 22 година,

— пояснив експерт.

Основні поради від лікаря:

– лягати спати щодня на 15 хвилин раніше за попередній день;

– приділити увагу моменту засинанння: провітрити приміщення перед сном, забезпечити тишу і темноту, вимкнути мобільний та інші відволікаючі пристрої;

– дотримуватись температурного режиму, не більше 18-20 градусів за Цельсієм;

– не стимулювати організм перед сном: виключити з вечірнього раціону міцний чай, каву, алкоголь;

– щільно вечеряти не пізніше, ніж за 2-3 години перед сном.

За словами лікаря, найбільше годинну зміну в часі відчувають на собі люди, що мають проблеми з кров'яним тиском та захворювання серця – їм треба бути особливо уважними.

Втім, порада приділяти нічному відпочинку не менше 7-8 годин актуальна для всіх, зауважив Стойка.

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