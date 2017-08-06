Ломаченко – Марріага: з'явилося відео бою

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Уранці 6 серпня українець Василь Ломаченко в американському Лос-Анджелесі утретє поспіль ефектно захистив титул чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO проти колумбійця Міггеля Марріаги.
Упродовж всього бою домінував саме український боксер, натомість латиноамериканець діяв здебільшого другим номером.
Такі дії з боку українського чемпіона дали перші плоди в у третьому раунді, коли колумбієць уперше завалився на настил рингу, проте це був лише нокдаун.
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Ближче до екватору поєдинку Василь почав нарощувати темп, демонструючи неймовірну швидкість роботи ніг та викидаючи блискавичні серії по корпусу та в голову опонента.
У підсумку на прикінці 7 трихвилинки відбувся черговий нокдаун для колумбійця. Зауважимо, що лише гонг врятував його від важчих наслідків. Проте вже на 8-й раунд Марріага просто відмовився виходити.
Ломаченко – Марріага: відео всього поєдинку