Луценко відреагував на демонтаж МАФів у Києві та назвав винних у сутичках
Генпрокурор Юрій Луценко підтримує демонтаж незаконних кіосків у столиці, який здійснює київська адміністрація. Однак визнає, що під час демонтажу МАФів біля Політехнічного інституту 4 грудня та кіосків на Оболоні 15 грудня комунальники діяли неузгоджено, що призвело до сутичок.
За цими подіями відкрито кримінальні провадження.
Основні претензії генпрокурор висловив поліцейським та комунальникам. І наголосив: усі незаконні будівлі, а це близько двох тисяч МАФів, мають бути демонтовані в законний спосіб, без пошкодження майна підприємців.
В першу чергу мої зауваження до київської поліції, яка не забезпечила спокійну роботу комунальників по демонтажу. Друге моє зауваження до комунальників, які замість демонтажу пошкодили торгові точки. Хай навіть незаконні, але їх пошкоджувати не можна,
– заявив Юрій Луценко.
Нагадаємо, останнім часом у Києві розпочалися масові зачистки території від МАФів. Такі дії, зазвичай, закінчуються сутичками із власниками, а також горами сміття з товару на місці торгівельних точок.
Так, 4 грудня за допомогою техніки невідомі знесли кілька десятків МАФів біля станції метро "Політехнічний інститут". Більше десятка кіосків серйозно пошкоджені.
Згодом 22 грудня невідомі ще раз знесли декілька кіосків біля станцією метро "Політехнічний інститут". Через сутички тоді постраждало двоє поліцейських і ще троє людей.
15 грудня розтрощили ринок на Оболоні.
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