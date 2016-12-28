Луценко відреагував на демонтаж МАФів у Києві та назвав винних у сутичках

Генпрокурор Юрій Луценко підтримує демонтаж незаконних кіосків у столиці, який здійснює київська адміністрація. Однак визнає, що під час демонтажу МАФів біля Політехнічного інституту 4 грудня та кіосків на Оболоні 15 грудня комунальники діяли неузгоджено, що призвело до сутичок.

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