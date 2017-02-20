Ляшка з вигуками "ганьба" освистав натовп людей у центрі Києва

У понеділок, 20 лютого, групу депутатів, серед яких перебував лідер Радикальної партії Олег Ляшко, освистав натовп під час заходів, присвячених вшануванню Героям Небесної Сотні на вул. Інститутській у Києві.
Відповідне відео в Facebook опублікував користувач Олександр Барабошко.
Зазначимо, що присутні вигукували "ганьба" та нецензурні слів на адресу політика.
Окрім того, автор відео запитує у Ляшка про те, чи подобається йому така підтримка людей, а політик відповідає "дякую".
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