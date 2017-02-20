Ляшка з вигуками "ганьба" освистав натовп людей у центрі Києва

Олега Ляшка освистали на вулиці у Києві / Getty Images

У понеділок, 20 лютого, групу депутатів, серед яких перебував лідер Радикальної партії Олег Ляшко, освистав натовп під час заходів, присвячених вшануванню Героям Небесної Сотні на вул. Інститутській у Києві.