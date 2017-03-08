Ляшко зробив сюрприз жінкам на вокзалі

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко з нагоди 8 березня вирішив подарувати українським жінкам квіти.

Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Зауважимо, що подарунок політик робив поблизу Київського вокзалу, щоправда презентував квіти не лише жінкам, а й деяким чоловікам, щоб ті змогли привітати свої другі половинки.

Крім того, радикал спілкувався з народом, роблячи компліменти.

Така ініціатива здебільшого сподобалась українкам, які були не лише зі столиці.

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