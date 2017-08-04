Малюки під водою: в Одесі влаштували оригінальну фотосесію



Немовля під водою / Getty Images

В Одесі провели цікаво фотосесію під водою, а головними моделями були немовлята. Автор фотографій – Андрій Некрасов, який, зокрема, спеціалізується на підводній зйомці. В якості моделей він вибрав маленьких дітей, з якими знімалися і їхні мами. Читайте також: 8-річна дівчинка зуміла підкорити Кіліманджаро Фото опубліковані на Getty Images.

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