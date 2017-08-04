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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Малюки під водою: в Одесі влаштували оригінальну фотосесію

20:01, сьогодні 544 Читать новость на русском
Немовля під водою
Немовля під водою / Getty Images

В Одесі провели цікаво фотосесію під водою, а головними моделями були немовлята.

Автор фотографій – Андрій Некрасов, який, зокрема, спеціалізується на підводній зйомці. В якості моделей він вибрав маленьких дітей, з якими знімалися і їхні мами.

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Фото опубліковані на Getty Images.

Теги: Новини України Одеса Новини культури LifeStyle
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