Маразми Лаврова – відверта брехня, – Ярош про заяви російського дипломата

Росія використовує будь-які способи виправдатися за власні злочини, тому заяви Сергія Лаврова не потрібно "брати близько до серця".

Таку думку сайту "24" висловив провідник Народного руху "Державницька ініціатива Яроша", екс-лідер "Правого Сектору" Дмитро Ярош.

Маразми Лаврова коментувати немає сенсу. Агресія Московської імперія проти незалежної України – факт, і закономірним є, що наш віковічний ворог використовує відверту брехню для прикриття своїх дій. Мене це не дивує, – відзначив Ярош.

Він наголосив, що нам, українцям, "треба менше слухати "блеєння" кремлівських говорящих голів, а робити своє. Московська імперія має бути знищена! Перемога буде за нами!".

У коментарі сайту "24" Ігор Мосійчук, екс-активіст "Правого Сектору" також спростував слова Лаврова про "авторів перевороту".

Нагадаємо, на прес-конференції 17 січня російський міністр закордонних справ заявив, що до анексії Криму Росією призвели нібито заяви екс-лідера "Правого сектору" Дмитра Яроша про "вигнання росіян з Криму".