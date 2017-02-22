Марш гідності у Києві: Порошенкові принесли велику цукерку і квиток до Росії

Учасники Маршу національної гідності пройшли колоною повз Адміністрацію Президента на вулиці Банковій.
Там активісти залишили Президентові символічний подарунок – великий пакунок у формі цукерки та квиток до російського Ліпецька, де донедавна працювала кондитерська фабрика "Рошен".
За словами учасників Маршу, Порошенко продовжує вести бізнес з Росією.
О 10:00 з вулиці Інститутської розпочався Марш національної гідності, в якому бере участь "Свобода", "Національний корпус" та "Правий сектор". Учасники маршу йдуть колоною до урядового кварталу, де біля будівлі Верховної Ради планують озвучити свої вимоги.
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