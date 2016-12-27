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Телеканал новин 24 Масштабна п'яна прокурорська ДТП з гонитвою сталася у Києві, – журналіст
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Масштабна п'яна прокурорська ДТП з гонитвою сталася у Києві, – журналіст

05:35, сьогодні 12045 Читать новость на русском
Результат п'яних пригод прокурора
Результат п'яних пригод прокурора / Влад Антонов

У Києві на Повітрофлотському проспекті імовірно нетверезий працівник прокуратури влаштував резонансну ДТП.

Зокрема, так на своїй сторінці у Facebook пише журналіст Влад Антонов.

За його словами, імовірно нетверезий співробітник прокуратури на світлофорі врізався в охоронну Renault, після чого розпочалася гонитва.

У результаті його Hyundai Tucson врізався у тролейбус, з’їхав на тротуар і в’їхав в опору рекламного щита.

"Водій категорично заперечує, що був за кермом. Відмовляється від драгера. На місці працює поліція", – підкреслює журналіст.

Також він додав, що вже у Солом’янському райвідділку працівник прокуратури влаштував справжній цирк – "п'яний у мотлох" розповідає про якісь закони і каже про гуртожиток МВС".

ДТП, прокуратура, Київ

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Теги: Україна Аварії та ДТП алкоголь Поліція Київ Київська прокуратура Міністерство внутрішніх справ журналісти
Джерело: 24 Канал
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