Масштабна п'яна прокурорська ДТП з гонитвою сталася у Києві, – журналіст

У Києві на Повітрофлотському проспекті імовірно нетверезий працівник прокуратури влаштував резонансну ДТП.

Зокрема, так на своїй сторінці у Facebook пише журналіст Влад Антонов.

За його словами, імовірно нетверезий співробітник прокуратури на світлофорі врізався в охоронну Renault, після чого розпочалася гонитва.

У результаті його Hyundai Tucson врізався у тролейбус, з’їхав на тротуар і в’їхав в опору рекламного щита.

"Водій категорично заперечує, що був за кермом. Відмовляється від драгера. На місці працює поліція", – підкреслює журналіст.

Також він додав, що вже у Солом’янському райвідділку працівник прокуратури влаштував справжній цирк – "п'яний у мотлох" розповідає про якісь закони і каже про гуртожиток МВС".

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